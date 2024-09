Travolge una moto e scappa Ma la fuga del pirata della strada dura solo mezz’ora | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 7 settembre 2024 –lampo di un, l’automobilista è stato rintracciato in. A mettere gli investigatori sulle tracce dell’uomo è stato un agentepolizia locale fuori servizio che ha assistito alla scena dell’incidente mentre passeggiava per. Èa Roma, dove un 50enne di origine romena ha travolto unaper poi darsi alla, lasciando una persona ferita a terra. Ma gli agenti del VI Gruppo Torripolizia locale di Roma Capitale, colleghi del testimone, sono arrivati all’indirizzo del fuggitivo in pochissimo tempo. Denunciato per omissione di soccorso e lesioni gravi, l’uomo si è rivelato in stato di ebrezza.L’incidente è accaduto ieri in via in via Collatina, in prossimità di via dell'Acqua Vergine.