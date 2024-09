Traffico Roma del 07-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024) Luceverdevia trovati dalla redazioneintenso con rallentamenti sulla Cristoforo Colombo tra via di Malafede via di Acilia in direzione Ostia altri disagi sulla Cassia con lentamente in corrispondenza di via Trionfale in uscita dalla capitale chiusura notturna su Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Falcone e Borsellino la cosiddetta panoramica Per rifacimento del manto stradale dalle 21 alle 6 del giorno dopo fino al 13 settembre tra via Trionfale Piazzale Clodio disagi per chi ha in programma di viaggiare in aereo dalle 13 alle 17 partito uno sciopero le agitazioni svolgeranno il personale aeroportuale tra cui Lena e numerose compagnie aeree per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.