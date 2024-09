Temporali con violenti rovesci e grandinate in Lombardia e a Milano | una domenica da incubo Le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024)– A distanza di poco più di 48 ore dall’ondata di maltempo che ha letteralmente sommerso d’acquae gran parte della, sulla regione è pronto a scattare un avviso di criticità gialla (ordinaria) per rischiodalle 6 di domani,8 settembre, e idrogeologico e idrico dalle ore 12 di domani (arancione per tutta la zona sud della regione). I fenomeni saranno accompagnati dadi forte intensità, fulmini, localie forti raffiche di vento. Nello specifico sullaleannunciano una“da”, con un tempo tutt’altro che estivo: l'approfondimento sul sud della Francia di una saccatura apporterà infatti masse d'aria umide meridionali sulla regione con piogge in intensificazione nel pomeriggio.