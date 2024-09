Strage di Paderno dalle autopsie si scopre la terribile verità

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 7 settembre 2024) Si sono svolte ieri, 6 settembre, lesui corpi delle tre vittime dellafamigliare diDugnano, nel milanese compiuta, dal 17enne che ha ucciso padre, madre e fratello di 12 anni. Sono in totale 68 le coltellate inferte da Riccardo, reo confesso, attualmente in custodia cautelare presso il carcere minorile Beccaria nel capoluogo lombardo. Leggi anche:di, le ultime parole dei genitori al figlio 17enne Leggi anche: Giallo nella spiaggia italiana, trovato corpo senza vita: di chi si trattasilaLesui corpi dei tre componenti della famiglia diconfermano che sono 68 le coltellate totali inferte dal figlio più grande la notte del primo settembre. La maggior parte delle quali sono state per il 12enne. Riccardo C. È accusato di triplice omicidio pluriaggravato dalla premeditazione.