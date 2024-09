Phisikk du role – Cultura la lezione di Alberti e la caduta di Pavolini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 7 settembre 2024) Una volta portai a cena il grande poeta spagnolo Rafaele la di lui partner nei recital teatrali, Nuria Espert, immensa attrice barcellonese, grande anche nel dare corpo e cuore alla poetica di Lorca, dello stessoe di Beckett. Ero un ragazzo di 27 anni sulle cui spalle avevano messo il cospicuo onere dell’assessorato allanella città di Bari. La mia Bari.a un certo punto del suo riso-patate e cozze si fermò e disse una cosa tipo “perché il tuo assessorato si chiama ‘alla’, come se ce ne fosse una sola e per di più ufficiale, e non invece ‘per la’, che indicherebbe un farsi tramite per farle vivere tutte?”.