Paralimpiadi 2024 dopo Tokyo è ancora finale nei 100 metri | Caironi Contrafatto e Sabatini per la storia

(Di sabato 7 settembre 2024) Parigi, 7 settembre– Ci sonoloro ine pronte per scrivere la, in un’altra. Splendide le batterie di qualifica svolte questa mattina allo Stade de France dei 100femminili T63. E Martina, Monicae Ambraprenotanola gara per la medaglia ai Giochi e stavolta a Parigi.la grande avventura di2020 (oro,argento ebronzo), l’Italia aspetta di sognaree potrebbe essere leggenda assoluta di una straordinaria doppietta delle Azzurre sul podio. Il colore della medaglia lo decideranno le campionesse tricolori. Il racconto delle gare e le interviste – Fonte comitatoparalimpico.it Tre anni, Martina, Monicae Ambratornano insieme innei 100m femminili T63, stavolta ai Giochi paralimpici di Parigi