Investe un motociclista sulla Collatina poi scappa | la fuga dura mezz’ora

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 7 settembre 2024 – È bastata meno diagli agenti del VI Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale, per rintracciare e fermare l’uomo che nella tarda mattinata di ieri, alla guida di una Fiat Freemont, si era scontrato con un motociclo Yamaha T-Max in via, in prossimità di via dell’Acqua Vergine, per poi darsi alla, lasciando una persona ferita a terra. Fondamentali gli indizi forniti da un’agente della polizia locale fuori servizio che, trovatasi di passaggio al momento dello scontro, ha avuto la prontezza di individuare alcuni elementi del mezzo, mentre lo stesso si dileguava. L’agente ha immediatamente allertato i soccorsi sanitari per l’uomo infortunato, poi trasportato al Policlinico Tor Vergata, richiedendo nel contempo l’ausilio urgente di una pattuglia che, sopraggiunta sul posto in pochi minuti, ha avviato le ricerche dell’auto.