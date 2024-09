Congelate le analisi sui cellulari di Louis Dassilva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Ci risiamo. Come accaduto per gli accertamenti irripetibili sui 15 reperti collezionati dagli investigatori sul luogo in cui è stata uccisa Pierina Paganelli, anche per quanto riguarda ledie altri dispositivi elettronici dell’unico indagatoè arrivata da parte del pool difensivo del 34enne la richiesta di incidente probatorio. Anche in questo caso in sostanza verranno quindi ’congelati’ gli accertamenti disposti dalla Procura fino a una nuova calendarizzazione ed esecuzione da parte di un superperito nominato dal giudice per le indagini preliminari. In questo modo, gli esiti degli accertamenti sui dispositivi verranno ’cristallizzati’ e finiranno direttamente nel novero delle prove in un eventuale processo. Spetta ora al gip nell’arco dei prossimi giorni accordare o no l’istituto giuridico richiesto dalla difesa di