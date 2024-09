Campagna abbonamenti al via svolta tecnologica per Star Mobility | la tessera ora è elettronica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Lodi – Punta su biglietto elettronico, sito e app ladi, la società che gestisce il trasporto pubblico locale nel Lodigiano. Le sottoscrizioni, in vista della ripresa delle scuole fissata per il 12 settembre, sono state avviate da fine agosto, con una settimana di anticipo rispetto al passato ed è stato anche aperto un ufficio temporaneo per assistere gli utenti. Altra grande novità di quest’anno è l’introduzione della bigliettazioneper il servizio urbano di Lodi. Attivata a giugno nel capoluogo, la bigliettazioneavrà un impatto anche sugli, che diventeranno digitali.