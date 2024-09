Astro Bot il team critica i giochi inutilmente troppi lunghi elogiando i titoli più compatti

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 7 settembre 2024) Il director diBot, Nicolas Doucet, ha sostanzialmente attaccato indo di conseguenza idi sviluppo che inseriscono una gran quantità di contenuti all’interno dei proprigiusto per aumentarne la longevità, senza badare di conseguenza alla qualità. Doucet ha perso parte di recente ad una nuova intervista con Jason Schreier di Bloomberg, ammettendo che preferisce un gioco breve, intenso e contraddistinto da una grande qualità rispetto ad uno artificiosamente lungo. Leggiamo le dichiarazioni condivise Nicolas Doucet: “Onestamente credo che avere un qualcosa che è 12 o 15 ore di divertimento condensato, in cui non ci sono nemmeno cinque minuti in cui ha la sensazione che sialungo, sia molto più prezioso di 40 ore in cui si hanno alcuni momenti che si ha voglia di saltare.