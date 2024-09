U21 Savona | Un bell’esordio Bove | Un gol che cercavo da tempo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) “E’ una grandissima soddisfazione, era un po’ dichequesto gol, finalmente è arrivato e sono molto contento”. Sono le parole a Raisport di Edoardo, in rete durante il 7-0 dell’Italia U21 ieri contro San Marino. “La fascia di capitano? Per me è sempre un grandissimo onore venire in Nazionale e vestire questa maglia. La sfida contro la Norvegia? Le prossime due partite segneranno la nostra qualificazione, sono quasi gare da dentro-fuori: qui dobbiamo vincere assolutamente, poi andremo in Norvegia con tutta la qualità e la cattiveria che abbiamo”, ha aggiunto il neo-centrocampista della Fiorentina. Soddisfatto anche un esordiente come Nicolò, autore di un grande avvio di stagione in maglia Juventus: “Un esordio con vittoria è sempre il massimo, è andata molto bene, siamo contenti, adesso testa alla prossima”. U21,: “Un”.