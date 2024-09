Topi boom di segnalazioni in città | Ce li troviamo ovunque

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTorna l’allarmenelladi Avellino e sta facendo crescere una vera e propria fobia tra gli abitanti, non solo quelli di Viale Italia, dopo da giorni viene segnalata la presenza costante di roditori, ma anche per le dozzine di persone che spesso passeggiano lungo la strada alberata, soprattutto per ripararsi dagli ultimi caldi stagionali. Diverse le segnalazione di ratti, anche di grosse dimesioni, che continuano a scorazzare indistrubati, sia di giorno che nelle ore serali. Una condizione, questa, che sta letteralmente esasperando i cittadini. La persistenza della folta colonia di animali provenienti dalle fogne, tra l’altro, mette a rischio la salubrità della zona e si può tramutare in allarme igienico-sanitario.