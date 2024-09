Tapia oro alle Paralimpiadi | La cecità mi ha permesso di guardare dentro me stesso Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2024)oro: «Lami hadime». Oneysi laurea campione paralimpico nella finale della categoria F11, atleti ciechi. Scrive il Corriere della Sera: È la prima medaglia d’oro a una Paralimpiade per il campione originario di Cuba, che prima aveva vinto un argento (disco, Rio 2016) due medaglie di bronzo (disco e peso, Tokyo 2020). Giunto in Italia da Cuba nel 2002 per giocare a baseball prima e a rugby poi («Lo sport che preferisco, tornassi a vedere ci giocherei»), tree climber per lavoro e cieco dal 2011 per quel tronco libero nell’aria (dice stupendo: «Una benedizione. Mi hadime»). Aveva due passioni a Cuba: il ballo («la Rumba nel cuore, si danza nei quartieri») e lo sport («Lo sport paralimpico hapersone che sanno prendere la vita in mano, fantastiche»).