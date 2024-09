Spalletti la reazione al fallo di Kanté su Raspadori

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 6 settembre 2024)reagisce con una risata ironica alla mancata ammonizione diper un duro intervento sudurante Francia-Italia Una risata vale più di mille parole. Lucianolo sa bene e sceglie un modo singolare per protestare durante Francia-Italia di Nations League. Il motivo? Un bruttodi N’Golosu Giacomoa centrocampo. L’attaccante del Napoli stava guidando una promettente ripartenza quando il centrocampista francese lo ha fermato irregolarmente. L’arbitro svizzero Schärer ha optato per un semplice richiamo verbale, scatenando ladel CT azzurro., anziché inveire contro il direttore di gara, ha scelto una via più creativa: una risata sonora e ironica dalla panchina. Un gesto che vale più di mille proteste e che sottolinea quanto il tecnico non fosse d’accordo con la decisione arbitrale.