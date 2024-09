Se gioca così ndo vai | le clamorose parole di Adriano Panatta su Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Unin fortissima, approdato in semifinale agli US Open (stasera alle 21 italiane la sfida con il numero 25 Atp, Jack Draper) e che sogna fortemente il secondo Slam di stagione dopo gli Australian Open vinti. La prestazione dell'altoatesino nel match vinto contro Daniil Medvedev, intanto, è stata commentata dae Paolo Bertolucci, nel loro podcast ‘La telefonata'. "Ho visto la partita a strappi, non al 100% — ha detto Bertolucci — Dall'inizio del terzo set però c'è stata una svolta die non c'è stata più partita. Però nessuno dei due ha servito bene. A fare la differenza è stata la risposta die la sua seconda palla. Quando si affrontano due campioni che si conosconobene c'è poco da inventarsi. Peròha una palla di una velocità e di una pesantezza che Medvedev se la sogna".