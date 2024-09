Sangiuliano dimissioni inevitabili Ma Boccia non è una martire

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 7 settembre 2024 –irrevocabili, e. Così si potrebbe sintetizzare il passo indietro compiuto dall’ormai ex ministro della Cultura, Gennaro(leggi qui). Ormai non si poteva andare avanti, la frittata era fatta, e le cose da chiarire sono ancora troppe. Un bene per tutti, soprattutto per lui, che probabilmente ha passato giorni d’inferno. Da un punto di vista umano, soprattutto: un uomo in difficoltà, “costretto” ad ammettere di fronte a milioni di persone, di aver avuto una relazione extra-coniugale, per poi chiedere scusa alla moglie. Insomma, i suoi “peccati” o presunti tali nella sfera privata, li ha già pagati abbastanza, e sarebbe meglio evitare moralismi vari. Qui di politica non c’è niente, conta la persona, e a volte è necessario saper scindere le cose.