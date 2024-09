Rally Grecia succede di tutto all’Acropolis! Ogier beffato dal motore e Tanak sale al comando

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo lo shakedown di ieri, oggi ha preso ufficialmente il via ildi, decimo e quartultimo appuntamento del Mondiale WRC 2024. L’Acropolis non ha lesinato in fatto di emozioni tra incidenti, guasti, cambi al vertice della graduatoria generale e colpi di scena davvero a non finire. Dopo una intensissima giornata di gare è infatti l’estone Ott(Hyundai i20) a comandare la classifica generale con un margine di vantaggio di 21.8 secondi sullo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20). Terza posizione, nonostante guai tecnici al mattino, per il leader del Mondiale, il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 45.2, mentre è clamorosamente quarto il francese Sebastien(Toyota GR Yaris) a 2:26 tradito dalproprio nell’ultimo stage.