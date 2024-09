Quaglieri Rinviato a Giudizio per una SIM del Comune di Trasacco e 6mila Euro

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 6 settembre 2024) L'Aquila - Mario, assessore regionale dell'Abruzzo e figura di spicco di Fratelli d'Italia, affronterà un processo per peculato, senza passare per l'udienza preliminare, a seguito di un'indagine sulla gestione di una SIM telefonica intestata aldi. Il giudice per l'udienza preliminare (GUP) di L'Aquila ha disposto ilimmediato per Mario, assessore al bilancio della Regione Abruzzo e membro di spicco del partito Fratelli d'Italia., che alle elezioni regionali del 10 marzo ha ottenuto quasi 12mila preferenze, dovrà rispondere dell'accusa di peculato per l'uso improprio di una SIM telefonica appartenente aldi, che ha generato un costo di 6.621,65per l'amministrazione locale.