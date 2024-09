Più forte del dolore | Rossi in sella con la frattura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il dopo Giostra Francesco, giostratore di Porta del Foro, lo passa steso sul divano per ladel quinto metatarso del piede destro rimediata in Piazza. Ha uno stivaletto di gesso fino al ginocchio e lo dovrà portare ancora per trenta giorni. "Penelope era rimasta da sola, visto che io sono entrato per ultimo. E già questo l’ha messa in agitazione. Poi entrando in Piazza è scivolata in un tombino ed è caduta a terra. La mia gamba destra è rimasta sotto di lei e mi sono fatto male al piede probabilmente battendo sul selciato o sul tombino". Ilè stato immediato? C’erano difficoltà a correre la Giostra? "Ho sentito subito male. Ho stretto i denti, sono risalito a cavallo ed ho fatto la carriera a vuoto. Una volta dietro le Logge mi sono messo il ghiaccio sopra lo stivale, se infatti lo toglievo, non sarei più riuscito a rimetterlo. Ho preso un Oki e sono ripartito.