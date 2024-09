Palacios un retroscena prima dell’Inter L’inserimento di un club

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tomasè diventato sei giorni fa un giocatore. Illo ha comunicato ufficialmente sul proprio sito, ma c’è undietro il suo acquisto. PROBLEMI – Tomasha firmato il contratto che lo lega fino al 2029 con l’Inter. Oggi il calciatore ha vissuto i suoi primi momenti da nerazzurro nell’allenamento fatto con i compagni rimasti ad Appiano Gentile. Per il difensore c’era stato però qualche problema dopo le visite mediche. Sono passate oredella firma a causa di problemi legati al cartellino, fino a quel momento di proprietà sia dell’Indipendiente Rivadavia che del Talleres in Argentina.un altro– Non era stato solo quello il problema. A quanto pare Fabrizio Romano ha fatto uscir fuori un. Lo Stoccarda dalla Germania si era inserito per concludere l’affare e beffare l’Inter.