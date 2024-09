Ore in fila per un pezzo di focaccia del forno La denuncia dei baresi contro il turismo di massa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 6 settembre 2024) A Bari nessuno è straniero. Recita così il vecchio detto popolare, ma il problema dell’overtourism, delle città soffocate dal grande flusso di viaggiatori, è reale e causa più di un grattacapo ad attività e albergatori delle zone più gettonate. A Bari vecchia, per esempio, è diventato difficile persino acquistare undi. Le lamentele sono arrivate, come sempre, via social: a fine agosto, Telebari aveva fatto un sondaggio sull’aumento di turismi stranieri in città, una salvezza per la stagione 2024, considerando il calo delle presenze italiane. I commenti non si sono fatti attendere: «Questo è ildiche porta inquinamento, rialzo dei prezzi immondizia» ha scritto un utente, seguito da un «Bari è dei, non deldi».