Nuoto Simone Barlaam straordinario nel penultimo giorno di gare alle Paralimpiadi Quattro podi per gli azzurri

(Di venerdì 6 settembre 2024) Penultima giornata di Finali alla Paris La Defense Arena, la casa dela queste2024. L’Italia ha proseguito nell’arricchimento del proprio medagliere. La compagine tricolore ha portato il complessivo in vasca a 13 ori, 6 argenti e 14 bronzi, per un totale di 33. Nella Finale dei 400 stile libero S6, Antonio Fantin si è tinto d’argento con il crono di 4:49.99, nella prova vinta dal brasiliano Talisson Henrique Glock (4:49.55, record americano). Un po’ d’amaro in bocca c’è per l’andamento della prova, vista l’ultima vasca devastante dell’azzurro capace quasi di annullare il gap. Sul terzo gradino delo troviamo il messicano Jesus Alberto Gutierrez Bermudez (5:07.00). Nella medesima specialità al femminile, Arianna Talamona ha concluso sesta (5:49.59) nella Finale in cui la cinese Jian Yuyan ha vinto l’oro in 5:12.07 davanti alla svizzera Nora Meister (5:16.