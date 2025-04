Drammatica caduta in bicicletta 71enne muore dopo due giorni di agonia

dopo un grave incidente in bicicletta. Pieve Santo Stefano piange Livio Casini, 72enne che ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 28 aprile in seguito ai gravi traumi riportati. L'incidente era avvenuto lo scorso 26 aprile, alle 12 circa, in località Mignano nel comune di Pieve. 🔗 Arezzonotizie.it - Drammatica caduta in bicicletta, 71enne muore dopo due giorni di agonia È mortoun grave incidente in. Pieve Santo Stefano piange Livio Casini, 72enne che ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 28 aprile in seguito ai gravi traumi riportati. L'incidente era avvenuto lo scorso 26 aprile, alle 12 circa, in località Mignano nel comune di Pieve. 🔗 Arezzonotizie.it

Cosa riportano altre fonti

Tragedia a Pescara: Uomo muore dopo una drammatica caduta dall'ospedale - Pescara - Un grave incidente ha sconvolto la città di Pescara questa mattina, quando un uomo ha perso la vita dopo essere precipitato dal balcone dell'ospedale. La tragica caduta ha scatenato un'ondata di shock tra il personale sanitario e i cittadini che, increduli, hanno assistito all'accaduto. Secondo quanto riportato dalle prime testimonianze, l'incidente è avvenuto nel reparto di degenza dell'ospedale, un'area a stretto contatto con le strutture per i pazienti ricoverati. 🔗abruzzo24ore.tv

Drammatica caduta da cavallo: 44enne trasportato d’urgenza a Roma. Le sue condizioni sarebbero purtroppo molto serie. L’incidente si è verificato alla periferia di Pignataro Interamna - Un grave incidente si è verificato nella giornata di ieri a Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone, dove un uomo di 44 anni è rimasto seriamente ferito in seguito a una caduta da cavallo. Il fatto è avvenuto in una zona di campagna del comune ciociaro. Le condizioni dell’uomo sono apparse immediatamente critiche: sul posto è intervenuto il personale del 118, che, valutata la gravità del quadro clinico, ha richiesto l’intervento di un elicottero per il trasferimento urgente in un ospedale di Roma. 🔗dayitalianews.com

Muore a 15 anni in bicicletta a Desio: la caduta provocata dalla ruota che si è staccata all’improvviso - Il ragazzo, morto il 6 aprile scorso a Desio (Monza e Brianza), è precipitato a terra a seguito di un guasto alla sua bici: il mezzo ha improvvisamente perso una ruota. La scena è stata ripresa da una delle telecamere di sorveglianza.Continua a leggere 🔗fanpage.it

