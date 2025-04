Ponte sullo Stretto indagato il procuratore Prestipino | avrebbe rivelato notizie riservate al presidente di Eurolink

Il procuratore aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo Michele Prestipino è sotto indagine da parte della procura di Caltanissetta per rivelazione di segreto d'ufficio. L'ipotesi d'accusa, come spiega il procuratore Salvatore De Luca, nasce dalle indagine seguite dalla procura di Caltanissetta.

"Avrebbe rivelato gli esiti delle indagini sulla 'ndrangheta". Ecco perchè è indagato il procuratore Michele Prestipino. I fari dell'inchiesta anche sul Ponte sullo Stretto - Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’aggiunto della Direzione nazionale antimafia, Michele Prestipino Giarritta , invitato a comparire a Caltanissetta dopo che il suo nome è stato iscritto nel registro degli indagati per rivelazione di segreto d’ufficio . L’interrogatorio era stato fissato in relazione, spiega la procura nissena, «al delitto previsto dagli artt. 326 commi 1 e 2... 🔗feedpress.me

Ponte sullo Stretto, indagato il procuratore Prestipino: avrebbe rivelato notizie riservate al presidente di Eurolink - Il procuratore aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo Michele Prestipino è sotto indagine da parte della procura di Caltanissetta per rivelazione di segreto d'ufficio. L'ipotesi d'accusa, come spiega il procuratore Salvatore De Luca, nasce dalle indagine seguite dalla... 🔗messinatoday.it

Ponte sullo Stretto, Salini (Webuild): “Pronti a iniziare entro fine aprile” - A che punto siamo sul Ponte sullo Stretto di Messina? “Siamo quasi alla fine dell’iter di approvazione e siamo in attesa della decisione finale del Cipess sul progetto per iniziare entro la fine di aprile“. Così Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, presentando i risultati finanziari dell’anno 2024 in conference call, alla comunità finanziaria, rispondendo a una domanda degli analisti. 🔗lapresse.it

Il procuratore aggiunto Michele Prestipino indagato per rivelazione di segreto d’ufficio - Il procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia Michele Prestipino è indagato per rivelazione di segreto d'ufficio. 🔗msn.com

Il procuratore Antimafia Prestipino indagato per rivelazione di segreto d'ufficio. Deleghe revocate - Avrebbe riferito notizie riservate sullo stato di indagini sulle cosche calabresi e sulle infiltrazioni dei clan nelle imprese del Nord all'ex capo della ... 🔗huffingtonpost.it

Prestipino indagato: «Ha rivelato segreti» - Giustizia (Politica) Ancora non è stata nemmeno posata la prima pietra, ma il ponte sullo Stretto di Messina ha già prodotto il suo primo scandalo giudiziario: il procuratore aggiunto della Direzione ... 🔗ilmanifesto.it