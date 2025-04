Nel giorno di Ramelli i pm contro i saluti romani

saluti romani, non può far nulla: «L’importante è che . Nel giorno di Ramelli, i pm contro i saluti romani il manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it - Nel giorno di Ramelli, i pm contro i saluti romani Il governo invoca la «pacificazione» sugli anni ’70. Ma il presidente del Senato Ignazio La Russa dice che lui, per i, non può far nulla: «L’importante è che . Neldi, i pmil manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Pericolo di ricostituzione del partito fascista”, il pm di Milano contro l’assoluzione di 23 militanti che commemorarono Ramelli - Era il 23 febbraio quando il Tribunale assolse 23 militanti di estrema destra dall’accusa per il reato di “manifestazioni fasciste” previsto dalla legge Scelba. Contro quella assoluzione la procura di Milano fa ricorso ribadendo che sussiste il “pericolo di ricostituzione del partito fascista”. Quelle “circa 1200 persone”, era il 29 aprile del 2019, avevano “l’intento non solo di commemorare la morte del giovane Sergio Ramelli, ma anche di rievocare un rituale tipico del partito fascista” e di “esternare la propria adesione ad un determinato sistema di valori”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Saluti romani per Sergio Ramelli, pm ricorre contro le assoluzioni: pericolo per la "ricostituzione" del partito fascista - La procura di Milano ha ricorso in appello contro l'assoluzione di 23 militanti di estrema destra assolti dall'accusa di "manifestazione fascista" per i saluti romani alla tradizionale commemorazione di Sergio Ramelli il 29 aprile 2019. Per il pm Pavone esiste il pericolo della "ricostituzione"... 🔗today.it

Saluti romani per Ramelli, pm ricorre contro le 23 assoluzioni - La procura di Milano ha presentato ricorso in appello contro la sentenza con cui il Tribunale ha assolto 23 militanti di estrema destra imputati per manifestazione fascista. La sentenza era stata pronunciata il 28 novembre, con assoluzione "perché il fatto non sussiste". La vicenda Il... 🔗milanotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Pericolo di ricostituzione del partito fascista”, il pm di Milano contro l’assoluzione di…; Commemorazione di Ramelli, il pm ricorre contro 23 assoluzioni sui saluti romani; Saluti romani alla commemorazione di Sergio Ramelli, la Procura insiste: è apologia di fascismo; Ramelli, pm ricorre contro 23 assoluzioni su saluti romani. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Saluti romani per Sergio Ramelli, pm ricorre contro le assoluzioni: pericolo per la "ricostituzione" del partito fascista - Nel 2019 23 militanti di estrema destra erano stati accusati di apologia del fascismo. In serata il corteo per ricordare lo studente ucciso nel 1975 ... 🔗today.it

“Pericolo di ricostituzione del partito fascista”, il pm di Milano contro l’assoluzione di 23 militanti che commemorarono Ramelli - Era il 23 febbraio quando il Tribunale assolse 23 militanti di estrema destra dall’accusa per il reato di “manifestazioni fasciste” previsto dalla legge Scelba. Contro quella assoluzione la procura di ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Ramelli, pm ricorre contro 23 assoluzioni su saluti romani - La Procura di Milano ha presentato ricorso in appello contro la sentenza del 28 novembre con cui il Tribunale ha assolto "perché il fatto non sussiste" 23 militanti di estrema destra, identificati tra ... 🔗ansa.it