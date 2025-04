Maxi perquisizione nel carcere di Gazzi trovati cellulari e armi rudimentali

cellulari e armi rudimentali all'interno del carcere di Gazzi. Questi i risultati della perquisizione avvenuta ieri tra le celle, così come rende noto il sindacato Fp Cgil in una nota firmata dal segretario generale Francesco Fucile e dal coordinatore provinciale Giovanni SpanòL’attività ha. 🔗 Messinatoday.it - Maxi perquisizione nel carcere di Gazzi, trovati cellulari e armi rudimentali all'interno deldi. Questi i risultati dellaavvenuta ieri tra le celle, così come rende noto il sindacato Fp Cgil in una nota firmata dal segretario generale Francesco Fucile e dal coordinatore provinciale Giovanni SpanòL’attività ha. 🔗 Messinatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maxi perquisizione nel carcere di Gazzi, trovati cellulari e armi rudimentali - Cellulari e armi rudimentali all'interno del carcere di Gazzi. Questi i risultati della perquisizione avvenuta ieri tra le celle, così come rende noto il sindacato Fp Cgil in una nota firmata dal segretario generale Francesco Fucile e dal coordinatore provinciale Giovanni Spanò L’attività ha... 🔗messinatoday.it

Perquisizione in carcere, trovati cellulari e droga - Ben 14 telefoni e un ingente quantitativo di droga sono stati rinvenuti nel corso di una perquisizione straordinaria svolta dalla polizia penitenziaria all'interno del carcere di Carinola. Lo conferma il Sinappe che ha espresso il proprio plauso al personale che con determinazione contrasta... 🔗casertanews.it

Gli arresti per le scommesse clandestine, dal Sud America al carcere di Gazzi: si è costituito Nicola Caniero - Si è costitutivo volontariamente alla giustizia Nicola Caniero, il 51 originario di Udine coinvolto nell’operazione Kappa, l’inchiesta della Guardia di Finanza di Messina su un giro di scommesse on line che ha portato a 22 arresti (di cui 9 in carcere e 13 agli arresti domiciliari), a vario... 🔗messinatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Maxi perquisizione nel carcere di Gazzi, trovati cellulari e armi rudimentali; La droga in carcere a Messina: i 34 indagati. I retroscena della maxi perquisizione; Casa circondariale di Gazzi, FP CGIL: «Sulla vicenda che vede coinvolti gli agenti della polizia penitenziaria, presunzione di innocenza e piena fiducia nella Magistratura». I DETTAGLI DELL'INCHIESTA; blitz nel carcere di Gazzi: perquisizioni e indagini su detenuti e agenti della Polizia Penitenziaria. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Messina. Telefonini e armi rudimentali sequestrati nel carcere di Gazzi - Iscriviti alla newsletter di tempostretto.it per rimanere aggiornato sulle ultime notizie dalle città metropolitane di Messina e Reggio Calabria ... 🔗msn.com

Messina: Sequestro di telefonini e armi rudimentali al carcere di Gazzi - Telefonini e armi rudimentali sono stati sequestrati nel corso di una perquisizione straordinaria operata dagli agenti della Polizia Penitenziaria presso ... 🔗98zero.com

Trovate armi e cellulari nel carcere di Gazzi - MESSINA. La Polizia Penitenziaria del carcere di Messina e il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di Messina, sono state protagoniste di un’operazione che ha portato al ritrovamento e sequestro di telef ... 🔗letteraemme.it