Trump annuncia | Abbiamo raggiunto un accordo con l’India sui dazi

La guerra dei dazi rilancia la tensione politica ed economica tra Donald Trump e Jeff Bezos, in un nuovo scontro che mescola commercio internazionale, comunicazione politica e corsa allo spazio. Al centro della disputa, l'ipotesi – poi smentita – che Amazon voglia rendere visibile ai consumatori l'impatto dei dazi sui prezzi dei prodotti. Un gesto che, secondo la Casa Bianca, avrebbe un chiaro valore politico.A infiammare il clima è stata la portavoce dell'amministrazione Trump, Karoline Leavitt, che ha definito l'iniziativa "un atto politico e un atto ostile", accusando Amazon di non aver fatto nulla di simile "quando l'amministrazione Biden ha portato l'inflazione ai massimi da 40 anni". Un'accusa respinta dalla società fondata da Bezos, che ha escluso ogni intenzione di introdurre tale modifica sui suoi siti principali.

Trump “Abbiamo raggiunto un accordo con l’India sui dazi. Bezos? Ha fatto la cosa giusta” - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sul taglio delle tasse faremo il più importante disegno di legge della storia”. Lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump che ha risposto ad alcune domande della stampa prima di lasciare la Casa Bianca a bordo dell’elicottero presidenziale per dirigersi in Michigan, dove terrà un discorso sui primi cento giorni della sua amministrazione. Trump ha poi parlato dell’ordine esecutivo in merito alla sensibile riduzione dei dazi del 25% sulle automobili, definendo tale provvedimento come “un piccolo aiuto”. 🔗unlimitednews.it

Trump oggi annuncia i dazi: “Liberation Day per gli Usa” - (Adnkronos) – Arriva il 'liberation day' e oggi, 2 aprile 2025, Donald Trump annuncia i dazi che gli Stati Uniti applicheranno da subito nei confronti di tutti i paesi che penalizzano i prodotti americani. Alle 16 di Washington, le 22 in Italia, il presidente prenderà la parola nel Rose Garden della Casa Bianca per illustrare […] 🔗periodicodaily.com

Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia per la pace mondiale" - (Agenzia Vista) Usa, 29 marzo 2025 “Dobbiamo avere la Groenlandia per la sicurezza nostra e internazionale. Groenlandia, Danimarca e Ue capiranno, altrimenti glielo spiegheremo. La Groenlandia è molto importante per la pace nel mondo”. Così Trump alla casa Bianca White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗liberoquotidiano.it

