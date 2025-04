Schiaffo americano il Canada sceglie Carney l’anti-Trump

Canada ha parlato e lo ha fatto con voce distinta dal coro globale. Alle elezioni federali di ieri, i liberali guidati da Mark Carney sono emersi come primo partito .

Cosa riportano altre fonti

Canada: il Partito Liberale sceglie l’ex governatore della Banca centrale Mark Carney per sostituire il premier Justin Trudeau. Ecco chi è l’anti-Trump - Mark Carney è stato eletto nuovo leader del Partito Liberale del Canada, che ha scelto l’ex governatore della Banca centrale di Ottawa e dell’Inghilterra come nuovo premier al posto di Justin Trudeau per guidare il movimento alle prossime elezioni federali previste entro ottobre. Malgrado la nomina di Carney però Trudeau resterà in carica come primo ministro del Canada per un periodo di transizione ancora da definire, in attesa dell’insediamento del suo successore. 🔗tpi.it

Usa, al via dazi 25% per Canada e Messico, aumento al 20% per Cina; Pechino risponde con tassa 10% su grano americano - Sono entrati in vigore i dazi statunitensi sulle merci canadesi e messicane, aumento per quelle cinesi del 10% Sono entrati in vigore i dazi USA per le merci provenienti da Canada, Messico e Cina. Per il Canada, tariffe diversificate a seconda del prodotto, con le risorse energetiche tassate 🔗ilgiornaleditalia.it

Football americano, il livornese Giacomo Mibelli convocato in nazionale per la super sfida contro il Canada - C'è anche un livornese nella nazionale italiana di football americano che sabato 19 aprile, alle 16 al Campo Terramaini di Cagliari, affronterà il Team Canada, una delle formazioni più blasonate a livello mondiale, in un'amichevole di lusso (l'incontro sarà trasmesso in diretta su Ifaf TV). Tra i... 🔗livornotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

