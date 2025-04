Patrich Antonello è il nuovo Comandante della polizia locale di Treviso

Patrich Antonello come nuovo Comandante della polizia locale di Treviso, a seguito della selezione avvenuta nelle scorse settimane.La carrieraAntonello, 50 anni, è laureato in Scienze Politiche e ha.

