Champions Arsenal-Psg 0-1 | Dembelé e Donnarumma decidono la semifinale d’andata

Champions va al Psg, che batte 1-0 l'Arsenal all'Emirates nella gara d'andata. A decidere la sfida sono il gol di Dembelè al 4' e le parate di Donnarumma. Tutto rimandato al Parco dei Principi di Parigi tra una settimana. Dopo un avvio difficile, la squadra di Arteta ha

