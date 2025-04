Tributo a Papa Francesco | il 6 maggio il consiglio comunale monotematico

Si svolgerà martedì prossimo (6 maggio) il consiglio comunale monotematico dedicato alla figura di Papa Francesco. La convocazione è stata caldeggiata dal sindaco Giuseppe Marchionna, per rendere un Tributo al pontefice, scomparso il giorno di Pasquetta. I consiglieri comunali del Partito Democratico hanno annunciato che devolveranno il gettone di presenza alla mensa Caritas.

Re Carlo e il suo tributo a Papa Francesco - Un momento di profondo cordoglio e riflessione per la scomparsa del Santo Padre Leggi tutto Il messaggio di Re Carlo dopo la morte di Papa Francesco su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

L’addio a Papa Francesco, uomo di pace e umanità: il tributo dell’orafo del Vaticano - Michele Affidato, l’orafo dei Papi, con le sue opere ha raccontato il Magistero del Pontefice “Papa Francesco non è più tra noi. Uomo umile e buono che trasmetteva una pace interiore. Il suo sorriso, la sua tenerezza e la sua sempre pronta risposta, alcune volte anche ironica, trasmettendo la sua semplicità – racconta il maestro Michele Affidato, orafo del Vaticano, che lo ha incontrato numerose volte”. 🔗361magazine.com

Verissimo rende omaggio a Papa Francesco con un tributo in apertura e messaggi commemorativi - La trasmissione odierna di Verissimo, andata in onda sabato 26 aprile, si è aperta con un tributo alla figura e all’operato di Papa Francesco. In apertura, Silvia Toffanin ha illustrato le motivazioni che hanno indotto Canale 5 a mantenere la programmazione del talk show del fine settimana, nonostante nella stessa mattinata si fossero svolte le […] L'articolo Verissimo rende omaggio a Papa Francesco con un tributo in apertura e messaggi commemorativi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Tributo a Papa Francesco: polemiche sul consiglio comunale monotematico; Nocerina: Tributo a Papa Francesco con Iniziative Speciali; Tributo a papa Francesco: a Parigi si spegne la Tour Eiffel, edifici illuminati di giallo a Buenos Aires.

Tributo a Papa Francesco: il 6 maggio il consiglio comunale monotematico - I consiglieri comunale del Pd: "Centrodestra disattende i valori del pontefice, devolveremo gettone di presenza alla mensa Caritas" ... 🔗brindisireport.it

Gualtieri sulla tappa del Giro a Roma: "Un tributo a Papa Francesco" - "L'Isola dei famosi 2025", ecco i primi dodici concorrenti della nuova edizione "Perché sono sempre stanco?", "Perché non dimagrisco?": 6 domande che ci facciamo di più e i loro rimedi Semafori con qu ... 🔗msn.com

Scrivi una poesia per ricordare papa Francesco. Tutti insieme il 6 maggio - L'Associazione Siciliana Musica per l’Uomo invita tutti i poeti, gli appassionati di poesia e chiunque desideri rendere omaggio alla figura di Papa Francesco a partecipare a un evento speciale che uni ... 🔗cefalunews.org