Il ' nervoso' di troppo | fermato con uno zaino pieno di arnesi da scasso

zaino nascondeva attrezzi da scasso, da perfetto ladro fai-da-te. 🔗 Quicomo.it - Il 'nervoso' di troppo: fermato con uno zaino pieno di arnesi da scasso Stanotte la polizia di stato di Como ha notato un 32enne marocchino che sembrava avere più di un motivo per tenersi alla larga dalle divise. Era senza documenti, irregolare sul territorio e — dettaglio non da poco — nel suonascondeva attrezzi da, da perfetto ladro fai-da-te. 🔗 Quicomo.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il 'nervoso' di troppo: fermato con uno zaino pieno di arnesi da scasso - Stanotte la polizia di stato di Como ha notato un 32enne marocchino che sembrava avere più di un motivo per tenersi alla larga dalle divise. Era senza documenti, irregolare sul territorio e — dettaglio non da poco — nel suo zaino nascondeva attrezzi da scasso, da perfetto ladro fai-da-te... 🔗quicomo.it

Como, fermato di notte con pinze e arnesi da scasso nello zaino: denunciato dopo un controllo in strada - Un 32enne marocchino è stato denunciato a Como per possesso di arnesi da scasso. Fermato durante un controllo notturno, era irregolare sul territorio. 🔗notizie.virgilio.it

Inter a due facce contro l’Udinese: prima ipoteca la vittoria, poi rischia troppo; Sommer decisivo, Inzaghi nervoso – le pagelle - Inter, ottima partenza contro l’Udinese, poi la squadra di Inzaghi – espulso – stacca la spina e si salva grazie a Sommer: le pagelle dei nerazzurri L’Inter batte l’Udinese e porta a casa tre punti per continuare a guidare la classifica in solitaria, mantenendo il vantaggio sul Napoli a +3 e allungando sull’Atalanta di 9 […] 🔗calcionews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il 'nervoso' di troppo: fermato con uno zaino pieno di arnesi da scasso; In macchina era troppo nervoso, in casa aveva cocaina, hashish e oltre 9mila euro in contanti: arrestato; Paura in Brianza, il ladro entra nel negozio del centro con il machete e porta via 10mila euro; Il ' nervoso' di troppo | fermato con uno zaino pieno di arnesi da scasso. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ragazzo in motorino fermato per un controllo: nello zaino aveva 10 chili di hashish - nello zaino. Il giovane è stato fermato mentre stava viaggiando in sella ad un ciclomotore proveniente da un'altra provincia. Al momento del controllo l'indagato è apparso agitato e preoccupato. 🔗msn.com