Viktoriia Roshchyna la giornalista ucraina catturata dai russi morta soffocata Tolti gli organi per nascondere segni delle torture

Viktoriia Roshchyna, la giornalista ucraina catturata nell'ucraina orientale, occupata dai russi, nel 2023 e trovata morta un anno dopo, è stata uccisa e torturata e le sono stati Tolti. 🔗 Ilmessaggero.it - Viktoriia Roshchyna, la giornalista ucraina catturata dai russi morta soffocata. «Tolti gli organi per nascondere segni delle torture» , lanell'orientale, occupata dai, nel 2023 e trovataun anno dopo, è stata uccisa e torturata e le sono stati. 🔗 Ilmessaggero.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Viktoriia Roshchyna, il corpo della giornalista ucraina restituito dai russi con segni di tortura e senza organi - Un'inchiesta collettiva ha ricostruito la morte della reporter presa dall'Fsb mentre si trovava nei territori occupati 🔗xml2.corriere.it

Segni di tortura e organi mancanti: così i russi restituiscono il cadavere della giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna - È morta nel 2024 in una prigione russa, dove era detenuta. Ma il corpo della giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna, 27 anni, è tornato dai suoi cari mutilato, con numerosi segni di tortura e senza alcuni organi: cervello, occhi e laringe. E’ quanto emerge da un’indagine realizzata dalle autorità ucraine raccontata da Ukrainska Pravda, la testata per la quale la reporter lavorava come freelance. Alla giovane, il giornale ucraino ha dedicato il ‘Progetto Viktoriia: Storia di prigionia e torture subite dalla giornalista Roshchyna e da migliaia di ucraini imprigionati dalla Russia’, iniziativa ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Restituito il corpo senza organi della giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna - La giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna, scomparsa nel 2023 mentre indagava su abusi nei territori occupati dalla Russia, è morta durante la prigionia. Lo rivela un’inchiesta condotta da un consorzio di testate internazionali – tra cui The Guardian, Washington Post e Ukrainska Pravda – secondo cui il corpo restituito all’Ucraina nel febbraio scorso mostrava evidenti segni […] The post Restituito il corpo senza organi della giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Ne parlano su altre fonti

Viktoriia Roshchyna, il corpo della giornalista ucraina restituito dai russi con segni di tortura e senza organi; Russia restituisce il corpo giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna: Torturata e senza organi; Segni di tortura e organi mancanti: così i russi restituiscono il cadavere della giornalista ucraina…; Viktoriia Roshchyna, la giornalista ucraina catturata dai russi morta soffocata. «Tolti gli organi per nascond. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina, giornalista Roshchyna morta in prigione russa: corpo restituito con segni tortura - (Adnkronos) - La giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna, morta mentre era prigioniera dei russi, è stata torturata e i suoi organi sono stati rimossi prima che il corpo fosse restituito all'Ucraina. 🔗msn.com

'Giornalista ucraina torturata dai russi, organi asportati' - Viktoriia Roshchyna è deceduta durante la prigionia russa dopo essere stata catturata nei territori occupati nel 2023, mentre lavorava come giornalista. 🔗ansa.it

La storia della giornalista ucraina morta nelle carceri russe. “Le hanno tolto anche gli organi” - Viktoriia Roshchyna documentava l’occupazione russa. E’ stata restituita cadavere un anno e mezzo dopo la sua cattura. Sul corpo segni di tortura e l’inquietante ipotesi: per nascondere la causa del d ... 🔗quotidiano.net