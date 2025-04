Project Maverick di People Can Fly è in realtà Gears of War | E-Day

Project Maverick, il nome in codice usato da People Can Fly per un progetto in collaborazione con Microsoft, è in realtà Gears of War: E-Day, il nuovo e attesissimo capitolo della celebre serie sparatutto. La rivelazione è arrivata direttamente dallo studio polacco, che l'ha confermata sul proprio sito ufficiale nella sezione dedicata agli investitori. La notizia, sebbene attesa da molti addetti ai lavori, mette fine a ogni dubbio: si trattava dello stesso progetto e non di due giochi distinti, come si era inizialmente ipotizzato.GameRanx, People Can Fly, già noto per titoli come Outriders, aveva annunciato Project Maverick nel 2023, parlando di una collaborazione con Microsoft dal valore economico compreso tra i 30 e i 50 milioni di dollari.

Project Delta, People Can Fly è lavoro su un nuovo gioco appartenente ad un’IP di PlayStation - People Can Fly, studio noto per Gears of War: Judgment e Outriders, ha annunciato ufficialmente una nuova collaborazione con Sony Interactive Entertainment. Il team polacco ha infatti rivelato di essere al lavoro su un titolo inedito basato su un’IP di proprietà di PlayStation, attualmente noto con il nome in codice Project Delta. Il progetto è ancora nelle prime fasi di sviluppo e si trova in fase di prototipazione. 🔗game-experience.it

