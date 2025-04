Conclave Burke e Dolan | l’ombra di Trump sulla scelta del nuovo Papa?

Papa, sarebbe la mia scelta numero 1". La battuta di Donald Trump proietta l'ombra della Casa Bianca sul prossimo Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco. Le parole che Trump affida ai giornalisti nel giardino della Casa Bianca contribuiscono a delineare uno scenario tanto inatteso quanto controverso: il presidente . 🔗 (Adnkronos) – "Mi piacerebbe essere, sarebbe la mianumero 1". La battuta di Donaldproietta l'ombra della Casa Bianca sul prossimoche eleggerà il successore diFrancesco. Le parole cheaffida ai giornalisti nel giardino della Casa Bianca contribuiscono a delineare uno scenario tanto inatteso quanto controverso: il presidente . 🔗 Periodicodaily.com

La salute del Papa è in bilico: l’ombra di un nuovo Conclave scuote il Vaticano - L’apprensione del mondo intero per le condizioni di salute del Santo Padre continua a crescere. Gli ultimi bollettini medici evidenziano come la situazione, già critica a causa delle sue note fragilità e dei precedenti ricoveri, resti delicata. Nonostante non ci siano segnali di un aggravamento imminente, la precarietà della salute papale alimenta ipotesi e pronostici […] L'articolo La salute del Papa è in bilico: l’ombra di un nuovo Conclave scuote il Vaticano proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Burke, Sarah, Mueller: in Conclave gli ultraconservatori che hanno contestato papa Francesco - Durante il pontificato hanno preso posizioni al limite della rottura su comunione ai divorziati, gay e ruolo delle donne. Ora si presentano agguerriti, ma restano fortemente minoritari 🔗repubblica.it

Vorrei essere Papa, l'ombra di Trump sul Conclave: può influenzare la scelta?

Conclave, Burke e Dolan: l'ombra di Trump sulla scelta del nuovo Papa? - Mentre la Chiesa si prepara a scegliere il suo nuovo capo spirituale, l'ombra lunga della politica americana si insinua tra le mura leonine ... 🔗msn.com

Burke, Sarah, Mueller: in Conclave gli ultraconservatori che hanno contestato papa Francesco - Durante il pontificato hanno preso posizioni al limite della rottura su comunione ai divorziati, gay e ruolo delle donne. Ora si presentano agguerriti, ma ... 🔗repubblica.it

Conclave, il cardinale Burke reso irrilevante dal Papa oggi può risorgere. Il retroscena di Bisignani - Nella storia della Chiesa, i piani degli uomini spesso finiscono per essere derisi dai capricci del destino. A pochi giorni dalla morte di Francesco, ... 🔗iltempo.it