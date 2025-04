La Spagna riaccende la luce buio sulle cause del blackout

Blackout energetico: la luce torna in Spagna, ma cala il buio mediatico sull’integralismo ecologista di Bruxelles - Alle 6 del mattino, Red Eléctrica rompe il silenzio e aggiorna il mondo: l’elettricità è stata ripristinata al 99,16% almeno in Spagna. Ma lo spettro dell’apagón – nome ormai entrato nel lessico comune per indicare il blackout di ieri – non ha ancora lasciato l’Europa. Non del tutto. Perché la luce sì è tornata, ma le domande restano. Un lunedì da incubo: caos per mezza Europa Alle 12:32, la Spagna è andata nel panico, a seguire Portogallo e Sud della Francia. 🔗secoloditalia.it

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Cause ignote". Torna la corrente ma voli fermi|Il giorno del buio e del caos: il racconto - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Via Brancaccio al buio: "Per attraversare dobbiamo usare la luce dei cellulari, rischiamo di essere 'asfaltati' dalle auto" - Siamo in via Brancaccio e, ormai da mesi, viviamo questa situazione. Alcune sera siamo graziati, sebbene la luce stradale sia fioca, altre invece, come questa del video, siamo al buio con il pericolo di essere "asfaltati" dalle auto. Forse questa strada non è degna, come quella limitrofa dove è... 🔗palermotoday.it

La Spagna riaccende la luce, buio sulle cause del blackout - Spagna (Europa) Il giorno dopo il grande buio la Spagna si lecca le ferite. L’elettricità è tornata quasi al 100% su tutto il territorio peninsulare solo in piena nottata, e ieri mattina piano piano c ... 🔗ilmanifesto.it

Spagna, cosa sappiamo sul blackout: due guasti in 5 secondi, poi il Paese al buio. Ora si indaga su un attacco hacker - Davide Tabarelli Black out Spagna e Portogallo Ieri in Spagna e Portogallo un mega black out. Enormi i disagi in tutti i settori con treni e aerei fermi, migliaia di persone bloccate in metropolitane, ... 🔗informazione.it

Spagna, torna la luce dopo il maxi blackout. Il video con gli applausi della gente - Dopo la paralisi per il blackout in Spagna e in alcune parti del Portogallo e della Francia, nella serata di lunedì 28 aprile si è tornati lentamente alla normalità. 🔗tg.la7.it