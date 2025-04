Scomparso un turista olandese di 31 anni ricerche serrate alla diga di Livo

ricerche serrate a partire dalle ore 10 circa di questa, 29 aprile. È Scomparso un turista olandese classe 1994 che non ha fatto rientro nell'alloggio. La moglie (con bambino al seguito) ha attivato le ricerche che sono in corso a Livo con l'aiuto di mezzi aerei (questa mattina ha operato. 🔗 Quicomo.it - Scomparso un turista olandese di 31 anni, ricerche serrate alla diga di Livo a partire dalle ore 10 circa di questa, 29 aprile. Èunclasse 1994 che non ha fatto rientro nell'alloggio. La moglie (con bambino al seguito) ha attivato leche sono in corso acon l'aiuto di mezzi aerei (questa mattina ha operato. 🔗 Quicomo.it

