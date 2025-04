Primo maggio in piazza 50 artisti e sicurezza sul lavoro

Concerto del Primo Maggio, oltre 50 artisti sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano - Tempo di lettura: 7 minutiMancano solo tre giorni all’appuntamento che torna come sempre in Piazza San Giovanni in Laterano per celebrare la Festa dei Lavoratori con una maratona di musica, impegno e spettacolo. “Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto dai Sindacati per questo 1° Maggio, dedicato al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I segretari generali saranno presenti in tre diverse manifestazioni che si svolgeranno a Roma (intervento del segretario generale CGIL Maurizio Landini), a Casteldaccia in provincia di Palermo (intervento della segretaria generale CISL ... 🔗anteprima24.it

Un Primo Maggio a ritmo di musica. Tutti in piazza! - E’ un’occasione per festeggiare i diritti dei lavoratori insieme a tanta musica, il concerto del Primo Maggio che, come succede da molti anni, va in scena a Bologna, dalle 16 a mezzanotte in piazza Maggiore con un cartellone ricchissimo, dal respiro internazionale. Attesissimi sono infatti gli Editors, uno dei gruppi di maggior successo della scena del nuovo rock inglese che, in versione dj set, faranno ballare il pubblico con le loro selezioni, che spesso includono anche loro brani inediti, o versioni mai ascoltate dei loro dischi più famosi. 🔗quotidiano.net

Concerto Primo Maggio 2025: i cantanti che si esibiranno a piazza San Giovanni - Dopo aver reso noti i nomi dei tre conduttori dell'edizione 2025 del Concertone, sui profili social ufficiali del Primo Maggio iniziano ad essere annunciati gli artisti che si esibiranno sul palco in piazza San Giovanni. Il Concertone torna a casa dopo un'edizione al Circo Massimo, a condurla... 🔗romatoday.it

Primo maggio in piazza, 50 artisti e «sicurezza sul lavoro» - (Visioni) La notizia è il «ritorno» a piazza San Giovanni dopo la parentesi nel 2024 con il trasferimento al Circo Massimo. Il Concertone riparte dalla «storica» residenza e lo fa sotto lo slogan scel ... 🔗ilmanifesto.it

Primo maggio a Roma, 10 eventi da non perdere in città - Dal Concertone alle sagre, dai mercatini ai parchi divertimenti, tutti gli appuntamenti da non perdere nel giorno della Festa dei Lavoratori nella Capitale ... 🔗romatoday.it

Primo maggio 2025: quando la festa diventa spazio di riflessione e azione - Da Nord a Sud, l'Italia celebra questa festa con un mix di intrattenimento e impegno sociale. E le piazze diventano palchi per la grande musica, ma anche luoghi di incontro per discutere di diritti, l ... 🔗iodonna.it