Luis Enrique esulta dopo Arsenal Psg | Siamo una squadra vera abbiamo dimostrato una cosa

Luis Enrique ha parlato così dopo Arsenal Psg, le dichiarazioni del tecnico spagnolo dei parigini dopo la vittoria a Londra. Chi passerà il turno della semifinale di Champions League troverà la vincente di Barcellona Inter.

MENTALITA' – «abbiamo mostrato la mentalità di ogni giorno. Dembele? È un vero piacere averlo al PSG. È stata una partita piena di emozioni, è difficile giocare con quest'atmosfera incredibile. Il gol all'inizio della partita è stato importante per la fiducia»

IL RITORNO – «Dobbiamo pensare a controllare la partita. Giocheremo in casa con i nostri tifosi, saremo pronti. Se Dembélé sarà con noi per la partita di ritorno? Non lo so. Siamo una squadra vera.

