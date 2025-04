Panico a scuola minorenne intossica alcuni compagni con lo spray al peperoncino

Panico a scuola, minorenne intossica tutta la classe con lo spray al peperoncino - Fatica a respirare, momentanea cecità, occhi che bruciano e tanta paura. È quello che hanno vissuto ieri mattina alcuni studenti dell’Istituto Ripamonti, finiti nel mirino di un'azione pericolosa: qualcuno aveva spruzzato spray urticante in aula. Erano circa le 10:40 quando una volante della... 🔗quicomo.it

