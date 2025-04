Clair Obscur | Expedition 33 ha delle buone possibilità di ricevere dei DLC rivela l’autore

Clair Obscur: Expedition 33 è già entrato nell'élite dei giochi più apprezzati del 2025. Realizzato dal giovane team francese Sandfall Interactive, fondato nel 2020, il gioco ha colpito per la sua direzione artistica, la profondità narrativa e l'atmosfera da GDR di alta qualità. Il successo, però, ha preso di sorpresa persino gli sviluppatori. Nonostante sia ancora presto per parlare ufficialmente di contenuti aggiuntivi, la possibilità di ricevere un DLC sembra concreta.La conferma, per quanto cauta, arriva da Jennifer Svedberg-Yen, sceneggiatrice capo dello studio, che ha risposto su Instagram a un fan curioso sul futuro del titolo. Grazie ad N4G scopriamo che alla domanda su eventuali espansioni o prequel legati ad altre "spedizioni", Jennifer ha ammesso che il team sta ancora cercando di gestire il post-lancio, ma ha anche aggiunto:"Abbiamo sempre detto che se ci fosse un forte desiderio da parte dei giocatori ci piacerebbe molto fare qualcosa di più, e basandomi sulle reazioni finora, direi che le possibilità sono buone.

