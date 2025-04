Il Piace Rugby guarda al futuro coi giovani Dene e Bertorello

Rugby, Piacenza è in trasferta a Calvisano in casa dei primi in classifica. Dopo tre settimane di interruzione, lo stato di forma dei biancorossi è tutto da scoprire dato che nulla più devono chiedere alla loro prima esperienza a questo livello.

Il Piace Rugby guarda al futuro coi giovani Dene e Bertorello - PIACENZA RUGBY: Biffi, Roda T., Misseroni, Beghi, Bertorello, Manciulli, Bacciocchi, Cornelli, Dene, Crotti (34'st De La Mare), Savi (7'st Bonatti), Roda L., Codazzi (14'st Greco), Alberti M. (4' ... 🔗ilpiacenza.it