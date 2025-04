L’annuncio per ora vuoto del governo sulla sicurezza

governo e maggioranza sono costretti a ricordarsi che il lavoro esiste e che le cose non vanno tanto bene. Impossibile far finta di niente: si . L’annuncio per ora vuoto del governo sulla sicurezza il manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it - L’annuncio per ora vuoto del governo sulla sicurezza Quando arriva il primo maggioe maggioranza sono costretti a ricordarsi che il lavoro esiste e che le cose non vanno tanto bene. Impossibile far finta di niente: si .per oradelil manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Dl sicurezza, scontri al corteo contro decreto governo - (Adnkronos) – Momenti di tensione e scontri tra i manifestanti e lo schieramento delle forze di polizia durante il corteo contro il decreto Sicurezza, organizzato al Pantheon. Al grido di ‘corteo, corteo’, le persone scese in piazza hanno provato a rompere il cordone e dirigersi verso piazza Montecitorio, ma sono stati fermati e riportati all’ordine. […] L'articolo Dl sicurezza, scontri al corteo contro decreto governo proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Il Governo Meloni taglia i fondi per le Province: grave impatto sulla sicurezza stradale - Chieti - Francesco Menna denuncia un drastico abbassamento delle risorse per la manutenzione stradale, con gravi rischi per la sicurezza delle aree interne e le economie locali. Tagli devastanti per le Province italiane: Menna avverte sul rischio sicurezza Il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, esprime forte preoccupazione per la drastica riduzione delle risorse destinate alla manutenzione delle strade provinciali. 🔗abruzzo24ore.tv

Parkour a Bologna, quel salto nel vuoto da un palazzo alto 18 metri. L’istruttore: “Solo balzi in sicurezza” - Bologna, 14 aprile 2025 – Spostarsi nel modo più efficiente e rapido possibile da un punto di partenza a uno di arrivo attraverso lo spazio circostante: questo in sintesi è il parkour. Uno sport che si può definire estremo nato in Francia, ma che è in crescita anche in Italia e a Bologna, dove opera pure la società Eden Park che ha sede (e palestre) in via Casarini oltre a San Lazzaro in via Commenda e a Idice sulla via Emilia. 🔗ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il tentativo di indagare gli alloggi vuoti e inutilizzati nell’Italia afflitta dalla crisi abitativa; Quando le regole mancano. Il caso Nuctech e la sicurezza nazionale; Dossier, Cdm a vuoto. Nordio commissariato per evitare altre gaffe; Nel kibbutz straziato il 7 ottobre si consuma il tormento di Israele. Il vuoto, la sicurezza, gli ostaggi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sicurezza lavoro, in arrivo risorse, poi misure condivise - Per la sicurezza sul lavoro il governo starebbe preparando non un provvedimento specifico ma una dotazione economica, che dovrebbe essere nell'ordine di alcune centinaia di milioni, la cui destinazion ... 🔗msn.com

Sicurezza, sprint del governo: pene più dure per i reati sulla metro - Il governo mette su una corsia preferenziale il tema sicurezza. A meno di clamorosi colpi di scena il Consiglio dei ministri, fissato per oggi alle 18, dovrebbe dare il via libera al decreto ... 🔗msn.com

Governo, approvato il decreto legge “sicurezza” - Oggi nel Consiglio dei Ministri svoltosi alle 18 è stato approvato il decreto legge “sicurezza”. Inizialmente pensato come disegno di legge, il governo ha infine deciso per la conversione in ... 🔗panorama.it