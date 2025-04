Jannik Sinner chi è Lara Leito | nuova fiamma per il numero 1 del tennis mondiale

Jannik Sinner ha ritrovato l'amore? Secondo quanto rivelato dal settimanale "Chi", il numero uno del tennis mondiale sarebbe stato avvistato in atteggiamenti affettuosi con Lara Leito, modella russa residente a Monte Carlo. Durante un allenamento al Monte Carlo Country Club, Lara è stata vista seguire da vicino la sessione di Sinner, poi alzarsi dagli spalti per salutare il suo staff, mostrando una certa confidenza con l'entourage del campione.Dopo la rottura con Kalinskaya, Sinner ritrova il sorriso accanto a Lara LeitoTerminato l'allenamento, i due si sono diretti insieme al ristorante del circolo, per poi uscire fianco a fianco. A bordo della sua Audi RS6 ABT, Sinner ha accompagnato Lara in centro, dove si sarebbero scambiati un bacio prima di salutarsi.

Lara Leito, chi è la nuova fidanzata di Jannik Sinner - Alcuni video condivisi da Lara Leito, la modella russa che secondo i rumor avrebbe conquistato il cuore di Jannik Sinner, stanno facendo il giro dei social. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 300.000 persone, Lara mostra frammenti della sua vita tra shooting fotografici, viaggi, allenamenti in palestra e presenze a eventi esclusivi. Non mancano le storie a bordo campo, dove la si vede seguire con interesse un incontro di tennis. 🔗panorama.it

Lara Leito, la nuova fidanzata di Jannik Sinner in vacanza in Africa - Il sorriso si intuisce anche sotto la mascherina, ma sono gli occhi a fare tutto il lavoro. Lara Leito resta impassibile mentre tre scimmie le saltano in testa, armeggiano con i capelli e si prendono il titolo di suoi nuovi parrucchieri. Lei le asseconda con calma, come se fosse del tutto normale farsi acconciare da una banda di primati. 🔗panorama.it

Jannik Sinner, la nuova fidanzata è Lara Leito. Scopri chi è - Fotografata al fianco di Jannik Sinner, tra abbracci e sguardi complici, Lara Leito è finita al centro della cronaca rosa. La presunta coppia si troverebbe a Monte Carlo, dove il campione di tennis vive e si allena. Ma quello che tutti si chiedono è: chi è Lara Leito? Elegante, riservata, cosmopolita, la modella russa è abituata ai riflettori, ma ha sempre scelto di viverli con riservatezza. L’infanzia e la carriera da modella Nata in Russia il 5 gennaio 1994, Lara Leito (all’anagrafe Lara Leito Galkina) ha iniziato a lavorare nel fashion system da giovanissima, sfilando per brand ... 🔗panorama.it

Chi è Lara Leito, la nuova fidanzata di Jannik Sinner: modella russa di 31 anni, è l’ex di Adrien Brody - Lara Leito è la nuova fidanzata di Jannik Sinner. Dopo la fine della relazione con la collega Anna Kalinskaja, il campione di tennis ha ritrovato l'amore al fianco della modella russa. Lara Leito ha ... 🔗fanpage.it

