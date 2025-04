Wu Ming 1 cinema resistente tra gli uomini pesce del Delta del Po

«Noi non ci facciamo mai fotografare o riprendere, perché ci teniamo ad apparire soltanto in carne ed ossa in un luogo fisico. Così quando qualcuno ci riconosce per la strada, .

Cena con autore, giovedì 17 aprile Wu Ming 1 all'Ex Cinema Aurora - Giovedì 17 aprile alle 18 l'ex-Cinema Aurora di Livorno ospiterà il primo appuntamento del ciclo di incontri Cena con Autore, una serie di presentazioni di libri che vedrà protagonisti scrittori e intellettuali impegnati a raccontare il nostro tempo. Ad inaugurare la serie sarà Wu Ming 1, autore... 🔗livornotoday.it

Wu ming 1 presenta il "Gli uomini pesce" al Collegino Grifoni - Sabato 22 febbraio alle ore 17.30 si svolge la presentazione del libro “Gli uomini pesce”, ultima opera narrativa dello scrittore Wu ming 1. L’evento, a entrata libera, è ospitato all’interno del Collegino Grifoni, raffinato villino liberty in via San Pellegrino Laziosi n.38. Il corposo... 🔗forlitoday.it

’Gli uomini pesce’,. Wu Ming 1 presenta l’ultimo romanzo - Oggi alle 17,30 lo scrittore Wu Ming 1 presenterà il suo libro ’Gli uomini pesce’, pubblicato di recente per le edizioni Einaudi. L’evento, a ingresso libero (con possibilità di aperitivo su richiesta), si terrà all’interno del Collegino Grifoni, villino liberty in via San Pellegrino Laziosi 38. L’ultima fatica narrativa di Wu Ming 1 è ambientata nel Delta del Po e vuole essere ‘un omaggio al Grande Fiume e alle sue terre’. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cena con autore, giovedì 17 aprile Wu Ming 1 all'Ex Cinema Aurora - L'ingresso alla presentazione è libero, è possibile prenotare la cena telefonando al numero 320 243 6053 (tessera ex cinema aurora 5.00 € valida fino a fine anno). Per informazioni 3737 112868 o ... 🔗livornotoday.it

Cena con Autore all’ex cinema Aurora Wu Ming 1 serve Gli uomini pesce - Livorno 14 aprile 2025 Cena con Autore all’ex cinema Aurora Wu Ming 1 serve Gli uomini pesce ... 🔗livornopress.it

Wu Ming 1 presenta Gli uomini pesce - Lunedì 31 marzo alle ore 17, presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Wu Ming 1, Gli uomini pesce (Einaudi, 2024), già arrivato alla ... 🔗liquidarte.it