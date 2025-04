Conclave breve si punta alla fumata bianca al quinto voto come fu per Papa Francesco Ecco perché

Conclave che si prospetta breve, anche per voce del cardinale di Baghdad, Louis Raphael Sakò, e così si comincia a scommettere su quale potrà essere la fumata decisiva. Forse. 🔗 Ilmessaggero.it - Conclave breve, si punta alla fumata bianca al quinto voto (come fu per Papa Francesco). Ecco perché Unche si prospetta, anche per voce del cardinale di Baghdad, Louis Raphael Sakò, e così si comincia a scommettere su quale potrà essere ladecisiva. Forse. 🔗 Ilmessaggero.it

Conclave breve, si punta alla fumata bianca al quinto voto (come fu per Papa Francesco). Ecco perché - Un conclave che si prospetta breve, anche per voce del cardinale di Baghdad, Louis Raphael Sakò, e così si comincia a scommettere su quale potrà essere la fumata decisiva. Forse... 🔗ilmessaggero.it

Conclave: sarà breve. Fumata bianca al quinto scrutinio? Mancheranno due cardinali - Risolto il caso Becciu, con il passo indietro del cardinale sardo, sarà un conclave breve, quello che si aprirà il 7 maggio. Si sussurra che al quinto scrutinio arriverà la fumata bianca e sarà eletto il nuovo Papa. Protagonisti 133 cardinali. Una volta li si chiamava "principi della Chiesa", un appellativo che Papa Francesco ha mandato definitivamente in archivio, evocando per i cardinali sempre e solo il mandato di servizio, sia come collaboratori del Romano Pontefice che verso la comunità ecclesiale, piuttosto che ruoli di potere. 🔗.com

Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” - L'identikit del nuovo Pontefice: visione universale, centralità del Vangelo e continuatore della missione di Bergoglio L'articolo Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

