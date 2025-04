Amazon-Stati Uniti è scontro sui dazi | Trump chiama Bezos Taglio alle tariffe sull?auto

Cosa riportano altre fonti

Von der Leyen: "Lo scontro sui dazi è un errore degli Stati Uniti" - "Tanti europei si sentono completamente scoraggiati dall'annuncio degli Stati Uniti. Vorrei essere chiara: l'Europa non ha iniziato questo confronto. Pensiamo che sia sbagliato. Ma il mio messaggio per voi oggi è che abbiamo tutto ciò che serve per proteggere la nostra gente e la nostra prosperità". Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo. 🔗liberoquotidiano.it

Von der Leyen: “Lo scontro sui dazi è un errore degli Stati Uniti” - “Tanti europei si sentono completamente scoraggiati dall’annuncio degli Stati Uniti. Vorrei essere chiara: l’Europa non ha iniziato questo confronto. Pensiamo che sia sbagliato. Ma il mio messaggio per voi oggi è che abbiamo tutto ciò che serve per proteggere la nostra gente e la nostra prosperità”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo. 🔗lapresse.it

Dazi: scontro Bucci-Pd, il presidente, "Non sono un nostro problema", la replica, "Pensi ai liguri" - È scontro, tra il presidente della Regione Marco Bucci e il Partito Democratico sui dazi applicati dagli Stati Uniti all'Europa. Mentre si assiste al crollo delle borse che hanno allarmato gli esperti preoccupati di una possibile recessione, in Italia il dibattito è acceso tra chi ritiene che... 🔗genovatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Amazon-Stati Uniti, è scontro sui dazi: Trump chiama Bezos. Taglio alle tariffe sull’auto - I primi 100 giorni di Donald Trump alla Casa Bianca non sono stati tranquilli né felici. Anzi: l’amministrazione ha iniziato una guerra commerciale con la Cina, ha causato il crollo delle borse ... 🔗ilmessaggero.it

Dazi, scontro fra Trump e Amazon: «Atto ostile mostrare la differenza di prezzo». Il colosso nega, intanto Adidas aumenta i prezzi - Primo scontro tra Trump e Bezos. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha definito «ostile» e un «atto politico» il presunto tentativo del colosso della vendita ... 🔗msn.com

Dazi, scoppia il caso di Amazon. La Casa Bianca: atto ostile e politico. Poi il chiarimento con Bezos - La polemica con l'amministrazione Trump Amazon smentisce di aver “mai preso in considerazione” l’ipotesi di mostrare ai consumatori il costo dei dazi doganali direttamente n ... 🔗informazione.it