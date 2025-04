Eventi estremi e smog Pordenone maglia nera | È la città meno vivibile

Pordenone. 🔗 Ilgazzettino.it - Eventi estremi e smog, Pordenone maglia nera: «È la città meno vivibile» Piove spesso. Il sole si vede poco. L?aria ristagna. Le raffiche di vento latitano. Quando arriva la pioggia, è intensa. E quando non piove, le temperature diventano estreme.. 🔗 Ilgazzettino.it

Clima, in Friuli Trieste è la città più vivibile: Pordenone scivola verso il basso, troppi eventi estremi - Pordenone si guadagna una terza posizione per il numero di giornate di gelo; terza posizione anche per Trieste alla voce «eventi estremi», intendendo con ciò numero di giorni con almeno 40 ... 🔗informazione.it