La denuncia | un metalmeccanico su due è in cassa integrazione

metalmeccanico dove è difficile parlare di ripresa dell’occupazione davanti alla corposa . La denuncia: un metalmeccanico su due è in cassa integrazione il manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it - La denuncia: un metalmeccanico su due è in cassa integrazione I dati sull’occupazione che il governo propaganda da mesi hanno quantomeno un risvolto in chiaroscuro. Ad esempio nel settoredove è difficile parlare di ripresa dell’occupazione davanti alla corposa . La: unsu due è inil manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Virginia Sanjust condannata a 1 anno e due mesi per estorsione dopo denuncia della sorella - Virginia Sanjust è stata condannata a un anno e due mesi di reclusione, sentenza di primo grado ora confermata anche in appello, per il reato di estorsione. La denuncia era partita dalla sorella minore a cui l’ex annunciatrice Rai aveva estorto del denaro. La 48enne da anni combatte contro la dipendenza da alcol e droghe che hanno acuito i suoi problemi psichici e per un periodo ha vissuto in strada. 🔗tg24.sky.it

La Perla, cassa integrazione a rischio per le lavoratrici di due settori chiave - Dopo mesi di incertezze, La Perla Manufacturing sembra essere sulla via di un possibile salvataggio grazie all’ingresso di un nuovo investitore interessato al celebre marchio di lingerie bolognese. Tuttavia, il futuro rimane incerto per 50 lavoratrici delle società in liquidazione La Perla Management e La Perla Italia, che rischiano di perdere gli ammortizzatori sociali proprio mentre una nuova proprietà potrebbe subentrare nella gestione dell’azienda. 🔗quifinanza.it

Corso truffa per docenti di sostegno, due vittime e una denuncia - PALMA CAMPANIA – Se vi chiedessimo di disegnare la parola “truffa”, la vostra matita traccerebbe i contorni di un delinquente scaltro e sorridente, di una preda manipolabile e di un mazzetto di contanti. Non è un’immagine semplicistica, truffare è esattamente questo: denaro facile a chi confeziona inganni per mestiere. Nell’ideale collettivo è un termine abbinato agli anziani, ai più fragili. Perché il “non può capitare a me!” è concetto assai diffuso. 🔗primacampania.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La denuncia: un metalmeccanico su due è in cassa integrazione; Durc di congruità dell'incidenza della manodopera in edilizia 2025; Esplosione in fabbrica a Borgo Panigale, due morti - Calderone, Qualcuno vuole banalizzare la patente a crediti. Non bisogna abusare del dolore; Vede la ex con un altro e sfonda la porta di casa a colpi di machete in stile Shining: il tentato omicidio di…. 🔗Ne parlano su altre fonti

Boom della cassa integrazione nel 2024 tra i metalmeccanici: +36% in due anni. La Fiom: “Servono nuovi strumenti” - Una crescita repentina, concentrata per lo più negli ultimi dodici mesi. Il sindacato fa di conto anche sui posti persi nei tavoli di crisi nel settore: 13.571 e a rischio ce ne sono altri 19mila ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Dueville. Askoll: “Cassa integrazione per difficoltà del “metalmeccanico”. No delocalizzazioni” - in tutta la metalmeccanica italiana ed europea, non favorevole per motivi esogeni rispetto all’impresa. Unicamente per questa ragione, è stata richiesta la cassa integrazione ordinaria, intanto per ... 🔗altovicentinonline.it

Automotive: 4 ore di Sciopero per Salario, Premio e più soldi ai Metalmeccanici in Cassa Integrazione - I metalmeccanici ... anche il ricorso alla cassa integrazione. La Fiom accusa le aziende di ignorare la richiesta di riaprire il confronto sul rinnovo economico: due sollecitazioni sono rimaste ... 🔗msn.com