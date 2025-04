Magnanelli | L’Inter Primavera una delle formazioni più forti

Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, a margine del pareggio contro L’Inter Primavera, ha fatto i complimenti ai nerazzurri. COMPLIMENTI – L’allenatore della Juventus Primavera, Francesco Magnanelli, ha commentato il pareggio contro i pari età dell‘Inter. Nel commento ai canali ufficiali del club ufficiale, Magnanelli ha fatto anche i complimenti ai nerazzurri: «Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno giocato una partita di livello importante, contro una delle squadre candidate alla vittoria finale. L’Inter è nettamente tra le formazioni più forti di questo campionato, di conseguenza questo risultato è davvero prezioso per noi. È stata una gara difficile, ma i ragazzi l’hanno interpretata in modo straordinario per spirito, atteggiamento, volontà e coraggio. Non hanno avuto paura, nonostante un inizio in salita per via del gol subito al terzo minuto, e hanno avuto la forza e la bravura di continuare a giocare trovando un pareggio meritato sul finale del primo tempo. 🔗 Inter-news.it - Magnanelli: «L’Inter Primavera una delle formazioni più forti» Francesco, allenatore della Juventus, a margine del pareggio contro, ha fatto i complimenti ai nerazzurri. COMPLIMENTI – L’allenatore della Juventus, Francesco, ha commentato il pareggio contro i pari età dell‘Inter. Nel commento ai canali ufficiali del club ufficiale,ha fatto anche i complimenti ai nerazzurri: «Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno giocato una partita di livello importante, contro unasquadre candidate alla vittoria finale.è nettamente tra lepiùdi questo campionato, di conseguenza questo risultato è davvero prezioso per noi. È stata una gara difficile, ma i ragazzi l’hanno interpretata in modo straordinario per spirito, atteggiamento, volontà e coraggio. Non hanno avuto paura, nonostante un inizio in salita per via del gol subito al terzo minuto, e hanno avuto la forza e la bravura di continuare a giocare trovando un pareggio meritato sul finale del primo tempo. 🔗 Inter-news.it

Cosa riportano altre fonti

Formazioni ufficiali Inter Juve Primavera: le scelte di Zanchetta e Magnanelli - di RedazioneFormazioni ufficiali Inter Juve Primavera: le scelte di Zanchetta e Magnanelli, per il match di campionato. Ecco le decisioni Tutto pronto al Konami Centre per la sfida valida per il campionato Primavera 1 tra Inter Primavera e Juventus. Il match, che vale la 35a giornata, inizierà alle ore 18, dopo essere stato riprogrammato in seguito alla normativa CONI relativa al funerale di Papa Francesco. 🔗internews24.com

Trabzonspor-Inter Primavera, le formazioni ufficiali: Topalovic e De Pieri dal 1? - Trabzonspor-Inter Primavera, comunicate le formazioni ufficiali del match valido per i quarti di finale di Youth League. Di seguito le scelte dei due tecnici. TRABZONSPOR-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI TRABZONSPOR (4-3-3): 12 Colak; 22 Yilmaz, 2 Ince, 21 Ozturk, 3 Tibukoglu; 5 Erdogan, 16 Malkocoglu, 8 Baskan; 20 Cakiroglu, 10 Duymaz, 61 Bayram.A disposizione: 28 Aktas, 7 Karahan, 9 Terzi, 11 Ozcan, 14 Sarialioglu, 15 Ates, 18 Tuncer, 19 Alkurt, 37 Ertem. 🔗inter-news.it

Inter-Atalanta Primavera, le formazioni ufficiali: Topalovic ancora out! - Alle ore 13 inizia la giornata numero 34 del Campionato Primavera 1, che vede l’Inter affrontare l’Atalanta al Konami Youth Development Centre. La novità della mattinata è la panchina, ancora una volta, di Luka Topalovic. Al suo posto un adattato, non un centrocampista di ruolo. INTER-ATALANTA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 19 Della Mora, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 10 Quieto; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 18 Mosconi. 🔗inter-news.it

Cosa riportano altre fonti

Primavera, le formazioni di Inter-Juventus; Juve U-20, Magnanelli: L'Inter è nettamente tra le squadre top del campionato, per noi il pari è prezioso; Juventus Primavera, Magnanelli esulta dopo il pari: 'L'Inter è una delle più forti, non hanno avuto paura'; Juve-Inter Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming. 🔗Cosa riportano altre fonti

Juve U-20, Magnanelli: "L'Inter è nettamente tra le squadre top del campionato, per noi il pari è prezioso" - Francesco Magnanelli non nasconde la sua soddisfazione per il pari conquistato dalla Juve Primavera sul campo dell'Inter: "Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno giocato una partita di livell ... 🔗msn.com

Inter-Juventus Primavera, le formazioni ufficiali: Topalovic torna titolare! - Alle ore 18 inizia la giornata numero 35 del Campionato Primavera 1, che vede l’Inter affrontare la Juventus al Konami Youth Development Centre. Luka - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Primavera, Roma-Inter: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Sabato 3 maggio alle ore 11.00 i baby giallorossi scendono in campo al Tre Fontane nel big match contro i nerazzurri. Ecco tutte le informazioni per i tifosi ... 🔗ilromanista.eu